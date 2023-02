Výzva ERÚ a MPO v kontextu s energetickou situací

Publikováno: 20.10.2021 Autor: Odbor komunikace



určená výrobcům dodávajícím elektřinu obchodníkům ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity*, společnostem skupiny Bohemia Energy entity, dodavatelům poslední instance, společnosti OTE a provozovatelům distribučních soustav

Ukončení činnosti některých firem ze skupiny BOHEMIA ENERGY entity (BEE) se mimo jiné týká výrobců elektřiny. Ti, kteří ji dodávali BEE, pozbyli možnost tohoto obchodu.

Energetický regulační úřad (ERÚ) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) kvůli eliminaci neoprávněné dodávky elektřiny tak vyzývají výše uvedené subjekty, aby sdílely maximální množství informací a vzniklou situaci společně řešily.

Součinnost je nezbytná pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek elektřiny.

Je třeba neprodleně zahájit vzájemnou komunikaci a učinit všechny nezbytné kroky.

Vyzýváme výrobce elektřiny, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce elektřiny do soustavy s obchodníkem s elektřinou ze skupiny BEE, aby neprodleně uzavřeli novou smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 energetického zákona s novým obchodníkem. S žádostí o uzavření smlouvy o dodávce elektřiny se výrobce může obrátit na jakéhokoliv vybraného držitele licence na obchod s elektřinou, včetně obchodníka, který je aktuálně dodavatelem poslední instance (DPI) na daném území. Těmto výrobcům zároveň doporučujeme, aby při ukončení právního vztahu výkupu elektřiny s dosavadním obchodníkem a vypořádání vzájemných práv a povinností postupovali v souladu s uzavřenými smluvními ujednáními.

Vyzýváme společnosti ze skupiny BEE, aby všechna nezbytná data včetně aktuálních kontaktních údajů o výrobcích předaly DPI a dodavatelům, s kterými tito výrobci budou jednat o uzavření smluv o dodávce do soustavy. To vše v rámci předcházení nebezpečí neoprávněné dodávky.

Vyzýváme společnost OTE aby, pokud již tak neučinila, poskytla DPI informace o výrobcích, kteří mají uzavřenou smlouvu o dodávce (výkupu) elektřiny se subjektem ze skupiny BEE. A zajistila tak informovanost a umožnila urychlené řešení situace.

Vyzýváme DPI, aby výše uvedené výrobce oslovili, informovali je o vzniklé situaci a nabídli jim neprodleně uzavření smlouvy o dodávce elektřiny do soustavy. A zároveň je informovali o možnosti vybrat si jakéhokoliv jiného obchodníka podle vlastního uvážení.

Vzhledem k mimořádné situaci vyzýváme provozovatele distribučních soustav ke shovívavosti a vstřícnosti. A to proto, že u řady výrobců nebude, nikoliv však jejich vinou, na omezenou dobu zasmluvněna dodávka do elektrizační soustavy. Výrobcům je třeba poskytnout čas a součinnost, aby potřebné zajistili. Provozovatele distribučních soustav vyzýváme také k tomu, aby nezbytná data o výrobcích a kontaktní údaje předali DPI a dodavatelům, se kterými výrobci budou jednat o uzavření smluv o dodávce do soustavy. To vše v rámci předcházení nebezpečí neoprávněné dodávky.

* Výzva se týká konkrétně BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Energy a.s. a X Energie, s.r.o.